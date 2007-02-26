Меню
Братья Доннелли 2007, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Братья Доннелли
The Black Donnellys 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 февраля 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 19 минут
О чем 1-й сезон сериала «Братья Доннелли»

В 1-м сезоне сериала «Братья Доннелли» в центре событий оказываются четверо молодых парней ирландского происхождения. Томас, Джеймс, Кевин и Шон Доннели – родные братья с островными корнями, живущие в огромной и шумной Америке. У них нет ничего, кроме тяжелого прошлого, голодного детства в бедном рабочем районе и любви друг друга. Все братья – честные и добрые ребята, однако судьба вынуждает их примкнуть к нью-йоркской мафии. Старший Томми надеется, что он сможет быстро заработать денег для безбедной жизни всей семьи и вытащить братьев из этой переделки. Однако в реальности выпутаться из преступного мира оказывается непросто.

Рейтинг сериала

7.9
Оцените 20 голосов
Список серий 1-го сезона сериала «Братья Доннелли» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
26 февраля 2007
Камень на сердце A Stone of the Heart
Сезон 1 Серия 2
5 марта 2007
Бог - это комик God Is a Comedian
Сезон 1 Серия 3
5 марта 2007
Мир разобьет твое сердце The World Will Break Your Heart
Сезон 1 Серия 4
12 марта 2007
Вранье Lies
Сезон 1 Серия 5
19 марта 2007
Бежать изо всех сил Run Like Hell
Сезон 1 Серия 6
26 марта 2007
Единственное, в чем я уверен The Only Thing Sure
Сезон 1 Серия 7
2 апреля 2007
В каждом из них - Спаситель In Each One a Savior
Сезон 1 Серия 8
9 апреля 2007
Все мы в сточной канаве All of Us Are in the Gutter
Сезон 1 Серия 9
15 апреля 2007
Когда дверь откроется When the Door Opens
Сезон 1 Серия 10
22 апреля 2007
Разве этого было недостаточно? Wasn't That Enough?
Сезон 1 Серия 11
30 апреля 2007
Черная капля The Black Drop
Сезон 1 Серия 12
7 мая 2007
Легкий это путь Easy Is the Way
Сезон 1 Серия 13
14 мая 2007
