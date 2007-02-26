В 1-м сезоне сериала «Братья Доннелли» в центре событий оказываются четверо молодых парней ирландского происхождения. Томас, Джеймс, Кевин и Шон Доннели – родные братья с островными корнями, живущие в огромной и шумной Америке. У них нет ничего, кроме тяжелого прошлого, голодного детства в бедном рабочем районе и любви друг друга. Все братья – честные и добрые ребята, однако судьба вынуждает их примкнуть к нью-йоркской мафии. Старший Томми надеется, что он сможет быстро заработать денег для безбедной жизни всей семьи и вытащить братьев из этой переделки. Однако в реальности выпутаться из преступного мира оказывается непросто.