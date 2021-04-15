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Портрет убийцы 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Портрет убийцы
Киноафиша Сериалы Портрет убийцы Сезоны Сезон 1

Portrait Robot 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Портрет убийцы»

В 1 сезоне сериала «Портрет убийцы» главной героиней становится талантливый художник Ева Гаранс, которая может создать портрет кого угодно. Она работает на правоохранительные органы, где ее главная задача – со слов свидетелей воспроизвести на бумаге изображение предполагаемого преступника. Однажды коллеги Евы принимаются за расследование целого ряда жестоких преступлений. Ева приступает к работе с потерпевшими по данному делу и неожиданно открывает для себя старые тайны давно забытого прошлого. Теперь это расследование становится для художницы личным делом, в которое она вовлечена непосредственно.

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Список серий 1-го сезона сериала «Портрет убийцы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Épisode 1
Сезон 1 Серия 1
15 апреля 2021
Серия 2 Épisode 2
Сезон 1 Серия 2
15 апреля 2021
Серия 3 Épisode 3
Сезон 1 Серия 3
15 апреля 2021
Серия 4 Épisode 4
Сезон 1 Серия 4
15 апреля 2021
Серия 5 Épisode 5
Сезон 1 Серия 5
15 апреля 2021
Серия 6 Épisode 6
Сезон 1 Серия 6
15 апреля 2021
Серия 7 Épisode 7
Сезон 1 Серия 7
15 апреля 2021
Серия 8 Épisode 8
Сезон 1 Серия 8
15 апреля 2021
Серия 9 Épisode 9
Сезон 1 Серия 9
15 апреля 2021
Серия 10 Épisode 10
Сезон 1 Серия 10
15 апреля 2021
График выхода всех сериалов
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