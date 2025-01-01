Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

День триффидов , 1 сезон

К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Сериалы День триффидов Сезоны Сезон 1

The Day of the Triffids
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
О чем 1-й сезон сериала «День триффидов»

В 1 сезоне сериала «День триффидов» роковое несчастье планетарного масштаба случилось из-за зеленого звездного дождя. В результате трагического происшествия огромные растения триффиды содержащимся в них ядом принялись быстро уничтожать тех, кому удалось выжить. В центре событий оказывается биолог по имени Билл Мейсен, который как раз специализируется на триффидах. Он помогает тем, кто сумел выжить, в борьбе с экзотическими растениями-убийцами. Однажды главный герой спасает молодую девушку. Неожиданно оказывается, что она может видеть. Билл отправляется с ней в путешествие.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Список серий сериала День триффидов График выхода всех сериалов
Сезон 1
График выхода всех сериалов
Именно на этом мультфильме франшиза «Три богатыря» свернула не туда: это не «Шамаханская царица», как думали многие
Практически история Эрена, только без крови и убийств: 3 аниме с атмосферой точь-в-точь как в «Атаке титанов»
В каком го­ро­де сни­ма­ли се­ри­ал «Полярный»? Сейчас там -20, полярная ночь, снегопады и метели
«На пердящем пару»: Стоянов никогда не играл дальнобойщика в «Брате 2» - его роль была сильно меньше и смешнее
В прошлом Махидевран неожиданно нашлась связь с Москвой — похоже, в наложнице было больше «русского», чем в ее сопернице Хюррем
Провоцирует ДТП, стоит как пентхаус: машина в «Охотниках за привидениями – смесь «Скорой» и катафалка, и вот откуда она взялась
3 000 000 000 просмотров за 10 лет: Россия останется без культового детского мульта – его полюбили сильнее, чем «Машу и Медведя»
20 лет, 11 месяцев и 8 дней идут «Тайны следствия»: ИИ за минуту назвал 4 причины, почему проект пережил «Улицы разбитых фонарей»
Когда «Магическая битва: Казнь» выйдет в России: точная дата уже есть – и она не сильно отстает от мира
Гога бросил Катерину, Люда прогорела на «МММ»: сюжет «Москва слезам не верит 2» довел фанатов до белого каления
Тьма накрыла нас, Арагорн: в новом «Властелине колец» официально перепишут канон – Мортенсену не дали вернуться к культовой роли
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше