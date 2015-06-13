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Домработница 2015, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Домработница
Киноафиша Сериалы Домработница Сезоны Сезон 1

Домработница 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 июня 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Домработница»

В 1 сезоне сериала «Домработница» в центре событий оказывается молодая женщина Ольга, переживающая непростой жизненный период. У Оли нет ни образования, ни опыта работы, так как всю жизнь она успешно вела хозяйство, будучи супругой богатого бизнесмена. Но теперь супруг подает на развод, чтобы заменить ее молоденькой красоткой, и героиня остается на улице. Ей приходится вернуться в родной провинциальный город и устроиться домработницей в дом состоятельной семьи. Никто не знает, что когда-то она была «рублевской женой», поэтому при ней не боятся говорить о бизнесе. Случайно Оля узнает страшную тайну своего бывшего мужа.

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Список серий 1-го сезона сериала «Домработница» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
13 июня 2015
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
13 июня 2015
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
13 июня 2015
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
13 июня 2015
График выхода всех сериалов
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