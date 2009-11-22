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Последний кордон 2009, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Последний кордон
Киноафиша Сериалы Последний кордон Сезоны Сезон 1

Последний кордон 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 ноября 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Последний кордон »

В 1-м сезоне сериала «Последний кордон» Александр Ильич Кульбаба и его дочь Ирина много лет живут в лесничестве. Кордон, последний из оставшихся в лесных угодьях, – старожил, работает без праздников и выходных. Любого, кому потребуется помощь, здесь встретят с теплом. Сюда часто приезжают обитатели ближайшей Ясногородки, среди которых руководство и местный участковый, влюбленный в Иру. Одним из «постояльцев» оказывается корреспондент Виктор. Он оказался не самым ловким охотником, и Ира буквально спасла его от медведя. После этого Виктор решил устроиться в лесничество на работу помощником Кульбабы.

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Список серий 1-го сезона сериала «Последний кордон » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
22 ноября 2009
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
22 ноября 2009
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
22 ноября 2009
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
22 ноября 2009
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
22 ноября 2009
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
22 ноября 2009
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
22 ноября 2009
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
22 ноября 2009
График выхода всех сериалов
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