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Смерть и соловьи 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Смерть и соловьи
Киноафиша Сериалы Смерть и соловьи Сезоны Сезон 1

Death and Nightingales 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 ноября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 3
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Смерть и соловьи»

В 1 сезоне сериала «Смерть и соловьи» действие происходит в провинциальном городке. В центре событий оказывается молодая девушка по имени Бет Уинтерс, которая празднует свой 25-й день рождения. Вместе со своим возлюбленным, очаровательным Лиамом Уордом, главная героиня решается уехать из провинции, чтобы сбежать от сложных отношений со своим отчимом-протестантом Билли. Десятилетия боли и предательства перерастают в разрушительную кульминацию. Это история о женщине, изо всех сил пытающейся контролировать свою судьбу, и о тяжелых взаимоотношениях, которые разделяют как семьи, так и нации.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Смерть и соловьи» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
28 ноября 2018
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
5 декабря 2018
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
12 декабря 2018
График выхода всех сериалов
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