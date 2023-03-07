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Солнце, море и любовь 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Солнце, море и любовь
Киноафиша Сериалы Солнце, море и любовь Сезоны Сезон 1

Солнце, море и любовь 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Солнце, море и любовь»

В 1 сезоне сериала «Солнце, море и любовь» Катя и Сережа долго живут вместе и погрязли в рутине. Катя стремится внести какое-то разнообразие в свою жизнь, в том числе в отношения с супругом. Получается не очень хорошо. А Сергей всем доволен, и он не примате, что происходит с супругой. В довершение Катя лишается любимой работы в музыкальной школе, и у нее случается серьезная истерика. Сергей, взволнованный состоянием супруги, берет отпуск за свой счет, приобретает билеты на морской курорт и отправляется с семьей в город детства. Но семейный отдых по горящей путевке оказывается совсем не таким, как рассчитывали супруги...

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Список серий 1-го сезона сериала «Солнце, море и любовь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
7 марта 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
7 марта 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
7 марта 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
7 марта 2023
График выхода всех сериалов
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