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Стреляющие горы 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Стреляющие горы
Киноафиша Сериалы Стреляющие горы Сезоны Сезон 1

Стреляющие горы 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 февраля 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Стреляющие горы»

В 1 сезоне сериала «Стреляющие горы» капитан Меркурьев узнает, что боевиков планируют нелегально пройти границу между Россией и Грузией, и организует свой отряд бойцов для обороны. На перевале происходит схватка, в ходе которой капитан задерживает боевиков. Однако преимущество на их стороне. Меркурьева серьезно ранят. В этом поединке он обретает врага, с которым ему доведется столкнуться и в будущем. Это Хасан, глава террористической группы. Не сумев стерпеть поражения, Хасан дает себе слово отомстить Меркурьеву. Теперь капитану предстоит сделать все, чтобы разбить группировку и ликвидировать Хасана.

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5.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Стреляющие горы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
23 февраля 2011
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
23 февраля 2011
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
23 февраля 2011
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
23 февраля 2011
График выхода всех сериалов
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