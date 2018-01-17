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Возвращение 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Возвращение
Киноафиша Сериалы Возвращение Сезоны Сезон 1

Riteon 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 января 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 34
Продолжительность сезона 19 часов 50 минут
О чем 1-й сезон сериала «Возвращение»

В 1 сезоне сериала «Возвращение» Чой Джа-Хе работает адвокатом и вместе с эксцентричным и темпераментным детективом по имени Дого Янг ведет на телевидении судебное шоу. Однажды они принимаются за расследование преступления, которое случилось много лет назад. Подозреваемыми в деле являются дети из элитных семей. Когда случилось убийство, группе подростков было по тринадцать лет. С помощью родителей им удалось избежать наказания, и дело замяли. Но главные герои решают возобновить расследование, чтобы найти виновных и заставить их понести ответственность. Теперь главным подозреваемым уже за 30...

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Возвращение» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
17 января 2018
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
17 января 2018
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
18 января 2018
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
18 января 2018
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
24 января 2018
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
24 января 2018
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
25 января 2018
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
25 января 2018
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
31 января 2018
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
31 января 2018
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
1 февраля 2018
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
1 февраля 2018
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
7 февраля 2018
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
7 февраля 2018
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
14 февраля 2018
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
14 февраля 2018
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
22 февраля 2018
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
22 февраля 2018
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
28 февраля 2018
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
28 февраля 2018
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
1 марта 2018
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
1 марта 2018
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
7 марта 2018
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
7 марта 2018
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
8 марта 2018
Серия 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
8 марта 2018
Серия 27 Episode 27
Сезон 1 Серия 27
14 марта 2018
Серия 28 Episode 28
Сезон 1 Серия 28
14 марта 2018
Серия 29 Episode 29
Сезон 1 Серия 29
15 марта 2018
Серия 30 Episode 30
Сезон 1 Серия 30
15 марта 2018
Серия 31 Episode 31
Сезон 1 Серия 31
21 марта 2018
Серия 32 Episode 32
Сезон 1 Серия 32
21 марта 2018
Серия 33 Episode 33
Сезон 1 Серия 33
22 марта 2018
Серия 34 Episode 34
Сезон 1 Серия 34
22 марта 2018
График выхода всех сериалов
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