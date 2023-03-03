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Крестецкая вышивка 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Крестецкая вышивка
Киноафиша Сериалы Крестецкая вышивка Сезоны Сезон 1

Крестецкая вышивка 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Крестецкая вышивка»

В 1 сезоне сериала «Крестецкая вышивка» Ольга мечтала возродить крестецкую вышивку и создать линию модной одежды, но эта идея не встретила поддержки у потребителя. А тут еще бывшая подруга Ольги Люда настаивает на том, чтобы Оля продала свою фабрику: Людмила собирается открыть на месте завода пивной цех. Ей оказывает содействие градоначальник. В жизни Ольги случается несчастье – умирает мама. Главная героиня почти решается продать фабрику, чтобы впоследствии уехать из родной провинции насовсем. Но внезапно ей поступает крупный заказ. У Оли появляется возможность сделать фабрику рентабельной, а затем – и визитной карточкой города.

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Список серий 1-го сезона сериала «Крестецкая вышивка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
3 марта 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
3 марта 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
3 марта 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
3 марта 2023
График выхода всех сериалов
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