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Принцип Хабарова 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Принцип Хабарова
Киноафиша Сериалы Принцип Хабарова Сезоны Сезон 1

Принцип Хабарова 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 февраля 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Принцип Хабарова»

В 1 сезоне сериала «Принцип Хабарова» начальник оперативной группы Хабаров собрался на заслуженную пенсию. Многие уговаривали его остаться, однако он твердо принял решение уйти в отставку. На смену себе полковник подыскал талантливого майора Ковальчука. Однако жизнь вносит коррективы в планы отставника. Возвращаясь домой, Ковальчук становится очевидцем жестокого нападения. Его и еще двоих людей убивают. Срочно приехав на место происшествия вместе с подчиненной Сашей Белоноговой Хабаров допрашивает свидетелей. Он понимает, что не сможет спокойно уйти на пенсию, пока не найдет людей, ответственных за гибель его товарища.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Принцип Хабарова» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Дом в заповеднике. Часть 1
Сезон 1 Серия 1
25 февраля 2013
Дом в заповеднике. Часть 2
Сезон 1 Серия 2
25 февраля 2013
Одноклассники. Часть 1
Сезон 1 Серия 3
25 февраля 2013
Одноклассники. Часть 2
Сезон 1 Серия 4
25 февраля 2013
Бриллиантовый день. Часть 1
Сезон 1 Серия 5
26 февраля 2013
Бриллиантовый день. Часть 2
Сезон 1 Серия 6
26 февраля 2013
Могильщики. Часть 1
Сезон 1 Серия 7
26 февраля 2013
Могильщики. Часть 2
Сезон 1 Серия 8
26 февраля 2013
Убийство в девять. Часть 1
Сезон 1 Серия 9
27 февраля 2013
Убийство в девять. Часть 2
Сезон 1 Серия 10
27 февраля 2013
Свое правосудие. Часть 1
Сезон 1 Серия 11
27 февраля 2013
Свое правосудие. Часть 2
Сезон 1 Серия 12
28 февраля 2013
С вашим сыном все в порядке. Часть 1
Сезон 1 Серия 13
28 февраля 2013
С вашим сыном все в порядке. Часть 2
Сезон 1 Серия 14
1 марта 2013
Клуб "Салазар". Часть 1
Сезон 1 Серия 15
1 марта 2013
Клуб "Салазар". Часть 2
Сезон 1 Серия 16
1 марта 2013
График выхода всех сериалов
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