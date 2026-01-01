Почему нельзя хранить яйца на дверце холодильника: 99% хозяек совершают эту грубую ошибку каждый день

Давно выкинула мерзкие вонючие губки для посуды: нашла бесплатную замену, которая не собирает грязь и бактерии

Почему арбузного и дынного сока нет в продаже, а яблочный добавляют в каждую пачку: есть сразу 3 причины

«Мой абсолютный фаворит»: 3 малоизвестных, но атмосферных сериала по Кингу — № 3 вышел 26 лет назад, и писатель его обожает

3 исторических сериала так хороши, что получили выше 9 баллов на IMDb: «Смотрится легко, картинка приятная»

На волне успеха «Заклятия» авторы взялись за ремейк хоррор-классики: это может стать самым страшным проектом Amazon — ведь история реальна

«Первый отдел 5» нагоняет тоску – вместо него включил новинку Иви: в разы жестче «мылодрамы» Брагина с Шибановым

А на море белый песок и тест по кино СССР: вспомните 5 фильмов про летний отдых по кадрам

«Казань брал, Астрахань брал, тест… проходил»: закончите 5 шуток из великого советского кино (+балл, если не рассмеётесь в голос)

Минск вместо Одессы: продолжение «Ликвидации» с Машковым все-таки снимут с подачи... Лукашенко – съемки уже в процессе