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Рой 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Рой
Киноафиша Сериалы Рой Сезоны Сезон 1

Der Schwarm
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Рой»

В 1 сезоне сериала «Рой» главной героиней становится молодая девушка по имени Дре, которая буквально одержима одной поп-звездой. Фанатка всячески стремится подражать своему кумиру, заслушивает до дыр новые альбомы и знает наизусть все песни. В фантазиях Дре когда-нибудь она непременно познакомится со своей любимой певицей. Однако страстное увлечение поп-иконой оборачивается для героини настоящей трагедией, приводя Дре к депрессивному расстройству и насилию. Становится очевидным, что образ певицы существовал только в воображении Дре. За маской звезды скрывается обычный человек...

Рейтинг сериала

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5.9 IMDb
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Список серий сериала Рой График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Folge 1
Сезон 1 Серия 1
22 февраля 2023
Серия 2 Folge 2
Сезон 1 Серия 2
22 февраля 2023
Серия 3 Folge 3
Сезон 1 Серия 3
22 февраля 2023
Серия 4 Folge 4
Сезон 1 Серия 4
1 марта 2023
Серия 5 Folge 5
Сезон 1 Серия 5
1 марта 2023
Серия 6 Folge 6
Сезон 1 Серия 6
1 марта 2023
Серия 7 Folge 7
Сезон 1 Серия 7
8 марта 2023
Серия 8 Folge 8
Сезон 1 Серия 8
8 марта 2023
График выхода всех сериалов
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