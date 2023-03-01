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Вероника 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Вероника
Киноафиша Сериалы Вероника Сезоны Сезон 1

Вероника 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Вероника»

В 1 сезоне сериала «Вероника» известный хирург Вероника, несмотря на успехи в работе, чувствует себя несчастной. Все потому, что ее супруг перестал уделять внимание своей молодой привлекательной супруге, не на шутку увлекшись компьютерными играми. При живом супруге она ощущает себя «соломенной вдовой». Веронике сложно было устоять после знакомства с человеком, который способен угадать все ее желания. Но в скором времени в жизни девушки начинаются более серьезные перемены. Сначала убивают одну ее подругу, следом обнаруживают труп еще одной. Вероника понимает, что ей срочно требуется помощь...

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Список серий 1-го сезона сериала «Вероника» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 марта 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 марта 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
1 марта 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
1 марта 2023
График выхода всех сериалов
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