Чудо-человек 2026, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Чудо-человек
Чудо-человек Сезоны Сезон 1

Wonder Man
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 января 2026
Год выпуска 2026
Количество серий 1
Продолжительность сезона 60 минут
О чем 1-й сезон сериала «Чудо-человек»

В 1 сезоне сериала «Чудо-человек» главным действующим лицом является Саймон Уильямс, который обладает силами Халка, но порой бывает эмоционально неустойчив. Однажды Уильямс узнал, что Тони Старк собирается поглотить его компанию. Тогда он обратился за помощью к брату Мрачному жнецу, который отвел его к Земо. Там тело Саймона Уильямса трансформировали, наделив дельца суперспособностями. Сначала Уильямс сражался с Мстителями, после чего вступил в команду Повелителей зла, в составе которой продолжил борьбу с супергероями. Ему удалось остановить конфликт между Мстителями, Повелителями зла и Аморой.

График выхода новых серий Чудо-человек 1 сезона
Сезон 1
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
27 января 2026
График выхода всех сериалов
