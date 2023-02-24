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Приказа умирать не было 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Приказа умирать не было
Киноафиша Сериалы Приказа умирать не было Сезоны Сезон 1

Приказа умирать не было 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 32 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Приказа умирать не было»

В 1 сезоне сериала «Приказа умирать не было» аспирант Дмитрий Неретин отправляется в качестве военного переводчика в зону боевых действий. Однажды разведчики привозят немецкого капитана, который под покровом ночи внезапно погибает. Дмитрий узнает, что захваченный советскими войсками офицер скончался не от ранения, полученного во время пленения. С ним жестоко расправились, чтобы он не рассказал тайны и планы нацистов. Дмитрий осознает, что неприятель не только впереди, но и где-то рядом, в одном окопе с ним. Теперь молодому человеку нужно выяснить, кто стал предателем, и вступить с ним в схватку.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий сериала Приказа умирать не было График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
24 февраля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
24 февраля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
24 февраля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
24 февраля 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
24 февраля 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
24 февраля 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
24 февраля 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
24 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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