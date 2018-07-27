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Удалить жизнь 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Удалить жизнь
Киноафиша Сериалы Удалить жизнь Сезоны Сезон 1

Dele 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 июля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Удалить жизнь»

В 1 сезоне сериала «Удалить жизнь» парализованный программист Сакагами Кэиси стал основателем необычной фирмы. Клиенты регистрируются в его компании, и после их гибели Сакагами обязуется стереть все компрометирующие материалы, которые остались на их ноутбуках и мобильных телефонах. Молодой человек по имени Масиба Ютаро сотрудничает с Сакагами Кэиси, его задача — убедиться в том, что клиент действительно скончался. Во время своей работы по ликвидации данных главные герои узнают множество тайн своих клиентов. Некоторые секреты представляют особую опасность для того, кому они стали известны...

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Удалить жизнь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
27 июля 2018
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
3 августа 2018
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
10 августа 2018
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
17 августа 2018
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
24 августа 2018
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
31 августа 2018
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
7 сентября 2018
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
14 сентября 2018
График выхода всех сериалов
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