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Жена генерала 2011, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Жена генерала
Киноафиша Сериалы Жена генерала Сезоны Сезон 1

Жена генерала 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 ноября 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Жена генерала»

В 1 сезоне сериала «Жена генерала» юная девушка Лида работает медсестрой в военном госпитале. Каждый день она спасает солдат, пострадавших в жестоких сражениях с немцами. Одним из ее пациентов оказывается генерал – еще довольно молодой и привлекательный мужчина. Между ними возникает взаимное влечение. Пережив войну, пара решает пожениться. Лида, выросшая в сиротском приюте, не может нарадоваться, что у нее наконец есть настоящая семья. Но счастье оказывается недолгим. Однажды, возвращаясь домой, она встречается с солдатом – одним из подчиненных ее мужа. Парень предупреждает, что заходить в квартиру нельзя, ведь генерал задержан.

Рейтинг сериала

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4.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Жена генерала» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
12 ноября 2011
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
12 ноября 2011
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
12 ноября 2011
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
12 ноября 2011
График выхода всех сериалов
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