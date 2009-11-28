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Рябины гроздья алые 2009, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Рябины гроздья алые
Киноафиша Сериалы Рябины гроздья алые Сезоны Сезон 1

Рябины гроздья алые 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 ноября 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Рябины гроздья алые»

В 1-м сезоне сериала «Рябины гроздья алые» Настя не может совладать со своим сыном Антоном, который тяжело переживает уход из дома своего отца. Антон закрылся и перестал доверять людям, даже матери. Впрочем, Настя тоже теперь относится ко всему миру с недоверием. Сережа – хирург, который воспитывает маленькую дочку Полину и 12-летнего сына Мишу. Однажды Полина сбежала из дома. Благодаря этому поступку Сергей оказался в отделении милиции, где и познакомился с Настей. Они начали сближаться и постепенно поняли, что между ними возникает далеко не дружеская симпатия. Однако на пути главных героев ожидает множество испытаний.

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Список серий 1-го сезона сериала «Рябины гроздья алые» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
28 ноября 2009
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
28 ноября 2009
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
28 ноября 2009
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
28 ноября 2009
График выхода всех сериалов
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