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Цветы от Лизы 2010, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Цветы от Лизы
Киноафиша Сериалы Цветы от Лизы Сезоны Сезон 1

Цветы от Лизы 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 октября 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Цветы от Лизы»

В 1-м сезоне сериала «Цветы от Лизы» Лиза не верит, что сможет изменить свою жизнь к лучшему. На работе с ней ужасно обращается начальство, а дома поджидает со своими претензиями пьяный отец. Лиза каждый день ходит по городским улицам, вглядываясь в манящие витрины, за которыми скрывается волшебный мир, где люди смеются, покупают красивые вещи и пьют кофе. Но однажды судьба внезапно улыбается ей — Лиза устраивается в элитный цветочный салон. Но в первый же день ее гонят — из-за грубоватого поведения и отсутствия манер. Лиза принимает решение во что бы то ни стало доказать, что она достойна большего. Она обращается за помощью к профессору Ливитину.

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Цветы от Лизы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
30 октября 2010
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
30 октября 2010
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
30 октября 2010
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
30 октября 2010
График выхода всех сериалов
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