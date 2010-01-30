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Дом без выхода 2010, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Дом без выхода
Киноафиша Сериалы Дом без выхода Сезоны Сезон 1

Дом без выхода 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 января 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дом без выхода»

В 1-м сезоне сериала «Дом без выхода» архитекторы Тина и Стас Кирилловы счастливы и в личной жизни, и в профессии. При этом Марьяна, приятельница Тины, завидует им и ревностно наблюдает за успехами супругов. Она хотела бы быть на месте подруги. Спустя несколько лет Марьяна выходит замуж за Лешу, но по-прежнему тайно мечтает о Стасе. Недоброжелательница планирует разрушить их брак. Однако спокойствию Кирилловых угрожает и другая опасность – няня их детей, пятнадцатилетней Кати и шестилетнего Саши. Она тоже спровоцировала конфликты в семье. Неизвестно, удастся ли Тине и Стасу вновь обрести гармонию.

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Список серий 1-го сезона сериала «Дом без выхода» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
30 января 2010
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
30 января 2010
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
30 января 2010
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
30 января 2010
График выхода всех сериалов
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