Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Esche odin shans 2009, season 1

Esche odin shans season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Esche odin shans Seasons Season 1

Еще один шанс 16+
Title Сезон 1
Season premiere 28 February 2009
Production year 2009
Number of episodes 4
Runtime 2 hours 52 minutes
"Esche odin shans" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Еще один шанс» после того, как Полина потеряла своего сына и супруга в дорожно-транспортном происшествии, она хочет наложить на себя руки. Сестра Вера спасает главную героиню, убеждая родить малыша. Полина понимает, что ей нужно найти подходящего претендента в отцы для будущего ребенка. Наиболее достойным кандидатом оказался Арсений. Полина разрывает с ним отношения сразу после того, как узнает, что ждет ребенка. Спустя несколько лет Полина и Арсений снова сталкиваются. Теперь они работают в одной компании. Молодые люди преодолевают недопонимания и снова сходятся...

Series rating

0.0
Rate 0 vote
"Esche odin shans" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
28 February 2009
Серия 2
Season 1 Episode 2
28 February 2009
Серия 3
Season 1 Episode 3
28 February 2009
Серия 4
Season 1 Episode 4
28 February 2009
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more