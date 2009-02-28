В 1-м сезоне сериала «Еще один шанс» после того, как Полина потеряла своего сына и супруга в дорожно-транспортном происшествии, она хочет наложить на себя руки. Сестра Вера спасает главную героиню, убеждая родить малыша. Полина понимает, что ей нужно найти подходящего претендента в отцы для будущего ребенка. Наиболее достойным кандидатом оказался Арсений. Полина разрывает с ним отношения сразу после того, как узнает, что ждет ребенка. Спустя несколько лет Полина и Арсений снова сталкиваются. Теперь они работают в одной компании. Молодые люди преодолевают недопонимания и снова сходятся...