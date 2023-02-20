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Сквозь розовые очки 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Сквозь розовые очки
Киноафиша Сериалы Сквозь розовые очки Сезоны Сезон 1

Сквозь розовые очки 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сквозь розовые очки»

В 1 сезоне сериала «Сквозь розовые очки» в столицу приезжает молодая, амбициозная и бойкая абитуриентка Рита. Девушка с детства мечтает стать популярной актрисой, и, на первый взгляд, у нее есть для этого все данные: внешность, талант, трудолюбие и решительность. Но сдать вступительный экзамен в вуз своей мечты Рите не удается. Ехать домой и отказываться от цели она не собирается. К счастью, на ее пути возникает старший коллега – известный и уважаемый актер, который может «протащить» ее в мир кино. Но взамен он просит ее об ответной услуге. Рита должна расстроить свадьбу его молодого сына с неугодной родителю девушкой.

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Список серий 1-го сезона сериала «Сквозь розовые очки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
20 февраля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
20 февраля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
20 февраля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
20 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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