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Жену вызывали? 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Жену вызывали?
Киноафиша Сериалы Жену вызывали? Сезоны Сезон 1

Жену вызывали? 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Жену вызывали?»

В 1 сезоне сериала «Жену вызывали?» когда-то у Леры был успешный и процветающий бизнес, но спасти его во время пандемии женщине не удалось. Чтобы справиться с финансовыми трудностями, Лере пришлось стать служащей компании «Хозяйственные жены», которая занимается подбором домашнего персонала для богатых клиентов. Одним из таких оказывается бывший подчиненный Леры, которого она незаслуженно уволила. Илья решает отомстить Лере за прошлые обиды. Чтобы сохранить работу и заработок, Лера должна продержаться в доме Разинькова месяц… Чем закончится борьба двух непримиримых врагов – катастрофой или внезапно вспыхнувшими чувствами?..

Рейтинг сериала

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5.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Жену вызывали?» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
24 февраля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
24 февраля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
24 февраля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
24 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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