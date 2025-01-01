Меню
Темная лига справедливости , 1 сезон

Justice League Dark
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
О чем 1-й сезон сериала «Темная лига справедливости»

В 1 сезоне сериала «Темная лига справедливости» в центре событий оказываются члены команды супергероев, в состав которой входят Джон Константин, Мадам Ксанаду, Мертвец, Шейд (Изменяющийся Человек) и Затанна. Все они обладают сверхъестественными силами. Из-за неизвестных событий Чародейка отделилась от своей человеческой сущности Джун Мун, что весьма разозлило ее. Начинают происходить разные волшебные события, которые порождают хаос по всему миру. Тем временем Чародейка отчаянно ищет Джун. Даже Лига справедливости не может помешать ей. Ксанаду предпринимает попытки собрать волшебных героев...

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Список серий 1-го сезона сериала «Темная лига справедливости» График выхода всех сериалов
Сезон 1
График выхода всех сериалов
