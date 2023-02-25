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Восьмой участок 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Восьмой участок
Киноафиша Сериалы Восьмой участок Сезоны Сезон 1

Восьмой участок 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Восьмой участок»

В 1 сезоне сериала «Восьмой участок» Инна всю жизнь занимался нейрохирургией и считалась выдающимся профессионалом. Ее жизнь изменилась после смерти мужа, который скончался прямо на операционном столе. Инна пережила сильнейшее потрясение, переехала в родной городок к матери и устроилась терапевтом в местную клинику. Теперь она работает на восьмом участке, о котором в этих краях ходит дурная слава. На новой работе Инна оказывается вовлечена в клубок интриг и коварства не только из сослуживцев, но и пациентов, а также чиновников. Тем временем за внимание героини разворачивается борьба...

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Список серий сериала Восьмой участок График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
25 февраля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
25 февраля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
25 февраля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
25 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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