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На безымянной высоте 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала На безымянной высоте
Киноафиша Сериалы На безымянной высоте Сезоны Сезон 1

На безымянной высоте 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 мая 2004
Год выпуска 2004
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «На безымянной высоте»

В 1-м сезоне сериала «На безымянной высоте» Великая Отечественная война подходит к концу, но простые бойцы пока не догадываются об этом, смея лишь надеяться на скорую победу союзных войск. В 1944 году в руках врагов оказывается стратегически важное укрепление – безымянная высота в белорусских лесах. На взятие этой точки отправляют роту солдат с совершенно разными судьбами, собранную из остатков нескольких полков. Офицеру с тяжелым прошлым предстоит повести свой отряд на смерть. Чемпионка по спортивной стрельбе схлестнется с немецким снайпером. Бывший уголовник переосмыслит свои ошибки, а военный переводчик встретит любовь.

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «На безымянной высоте» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
8 мая 2004
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
8 мая 2004
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
9 мая 2004
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
9 мая 2004
График выхода всех сериалов
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