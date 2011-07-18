Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Последняя встреча 2011, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Последняя встреча
Киноафиша Сериалы Последняя встреча Сезоны Сезон 1

Последняя встреча 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 июля 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Последняя встреча»

В 1-м сезоне сериала «Последняя встреча» в центре событий оказывается юный и неопытный рядовой пограничных войск по имени Иван Шилов. Во время инцидента на погранпосту он теряется и упускает нарушителя. Теперь ему грозит трибунал. Однако наставник Вани не хочет ломать ему жизнь, поэтому под шумок отправляет его «на повышение квалификации» в Ленинград. Теперь парень – студент специальной школы КГБ. Здесь он добивается куда лучших результатов и становится одним из четверых участников группы Лещинского. Кроме него, в группе оказываются такие же молодые и амбициозные Олег Суханов, Катя Янина и Лика Барышева.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
6.2 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Последняя встреча» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
18 июля 2011
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
19 июля 2011
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
20 июля 2011
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
21 июля 2011
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
22 июля 2011
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
25 июля 2011
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
26 июля 2011
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
27 июля 2011
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
28 июля 2011
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
29 июля 2011
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
1 августа 2011
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
2 августа 2011
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
3 августа 2011
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
4 августа 2011
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
5 августа 2011
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
8 августа 2011
График выхода всех сериалов
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше