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Плутон 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Плутон
Киноафиша Сериалы Плутон Сезоны Сезон 1

Pluto
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Плутон»

В 1 сезоне сериала «Плутон» лучший детектив Европейского содружества Европол по имени Гезихт получает новое, невероятно важное задание. Он должен распутать опасный заговор и остановить череду убийств. Загадочный преступник или даже целая группировка последовательно уничтожает каждого из семи Великих роботов мира – особенных гуманоидных существ, неотличимых от людей, но все же созданных искусственным путем. Некоторые из семерки уже мертвы, что подрывает мировую безопасность, экономику и другие сферы привычной жизни будущего, за которые они отвечали. Но есть одна проблема: сам Гезихт – один из семи роботов.

Рейтинг сериала

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8.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Плутон» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
26 октября 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
26 октября 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
26 октября 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
26 октября 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
26 октября 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
26 октября 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
26 октября 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
26 октября 2023
График выхода всех сериалов
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