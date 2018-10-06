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Мисс Ма, богиня мести 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Мисс Ма, богиня мести
Киноафиша Сериалы Мисс Ма, богиня мести Сезоны Сезон 1

Miseu Ma, Boksooui Yeoshin 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 октября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 32
Продолжительность сезона 32 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мисс Ма, богиня мести»

В 1 сезоне сериала «Мисс Ма, богиня мести» мисс Ма Чиуон отправили за решетку по обвинению в убийстве дочери. После девяти лет, проведенных в тюрьме, женщина совершает побег, чтобы самостоятельно отыскать настоящего преступника и отомстить. На воле мисс Ма Чиуон сталкивается со множеством проблем, которые ей приходится решать помимо расследования. Чиуон снимает себе жилье и притворяется писателем. Она оказывает помощь своим новым соседям, которые постоянно влипают в неприятности. Но по следам женщины идет детектив, которого ей удалось обвести вокруг пальца перед побегом. Чиуон должна успеть найти истинного убийцу, пока ее не поймали.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Мисс Ма, богиня мести» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
6 октября 2018
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
6 октября 2018
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
6 октября 2018
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
6 октября 2018
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
13 октября 2018
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
13 октября 2018
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
13 октября 2018
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
13 октября 2018
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
20 октября 2018
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
20 октября 2018
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
20 октября 2018
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
20 октября 2018
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
27 октября 2018
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
27 октября 2018
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
27 октября 2018
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
27 октября 2018
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
3 ноября 2018
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
3 ноября 2018
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
3 ноября 2018
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
3 ноября 2018
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
10 ноября 2018
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
10 ноября 2018
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
10 ноября 2018
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
10 ноября 2018
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
17 ноября 2018
Серия 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
17 ноября 2018
Серия 27 Episode 27
Сезон 1 Серия 27
17 ноября 2018
Серия 28 Episode 28
Сезон 1 Серия 28
17 ноября 2018
Серия 29 Episode 29
Сезон 1 Серия 29
24 ноября 2018
Серия 30 Episode 30
Сезон 1 Серия 30
24 ноября 2018
Серия 31 Episode 31
Сезон 1 Серия 31
24 ноября 2018
Серия 32 Episode 32
Сезон 1 Серия 32
24 ноября 2018
График выхода всех сериалов
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