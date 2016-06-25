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На перекрёстке радости и горя 2016, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала На перекрёстке радости и горя
Киноафиша Сериалы На перекрёстке радости и горя Сезоны Сезон 1

На перекрёстке радости и горя 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 июня 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «На перекрёстке радости и горя»

В 1 сезоне сериала «На перекрестке радости и горя» молодая учительница Вера Сергеевна уезжает из Северной столицы, чтобы поселиться в маленьком городке и работать там педагогом по литературе в обычной школе. В первый же рабочий день у учительницы случается конфликт с нахальной ученицей Дашей. Вера шокирована поведением ребенка, не подозревая, что переживает Даша в своей неблагополучной семье. В новой квартире Вера никак не может уснуть из-за соседских перебранок. Однако женщина старается сохранять спокойствие. У нее есть своя тайна – супруг Веры отбывает наказание в колонии строгого режима. Героиня предпочитает не сближаться с людьми, чтобы они не узнали ее секрет.

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Список серий 1-го сезона сериала «На перекрёстке радости и горя» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
25 июня 2016
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
25 июня 2016
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
25 июня 2016
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
25 июня 2016
График выхода всех сериалов
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