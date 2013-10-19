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Хозяйка большого города 2013, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Хозяйка большого города
Киноафиша Сериалы Хозяйка большого города Сезоны Сезон 1

Хозяйка большого города 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 октября 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Хозяйка большого города»

В 1 сезоне сериала «Хозяйка большого города» в Москву из провинциального поселения приезжает очаровательная девушка по имени Зоя. Она юна, красива, талантлива и полна надежд. И для такого позитивного настроя есть все основания, ведь Зоя успешно сдала экзамены и поступила в столичный вуз. Теперь она учится на педагога и купается во внимании молодых людей. Однако судьба готовит для девушки испытание. Сперва Зоя узнает, что ее отец скоропостижно скончался. Затем она получает весть, что его супруга прибрала к рукам ее наследство. От волнения героиня проваливает сессию и оказывается на улице. Незнакомая женщина Рая предлагает ей пожить в ее съемной квартире.

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Список серий 1-го сезона сериала «Хозяйка большого города» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
19 октября 2013
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
19 октября 2013
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
19 октября 2013
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
19 октября 2013
График выхода всех сериалов
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