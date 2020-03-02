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Никто не знает 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Никто не знает
Киноафиша Сериалы Никто не знает Сезоны Сезон 1

Nobody Knows 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 марта 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 16
Продолжительность сезона 18 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Никто не знает»

В 1 сезоне сериала «Никто не знает» две девушки дружат со школы, они неразлучны и мечтают вместе поступить в университет. Но судьбу одной из них жестоко и бесцеремонно обрывают в совсем юном возрасте. Девушка становится жертвой насильника и убийцы, которого уже давно не может выследить ни один детектив Южной Кореи. Подруга жертвы клянется, что однажды она вычислит злодея и расквитается с ним по всей справедливости. Ради этого она отказывается от своих планов и амбиций и становится женщиной-полицейским. Коллеги уважают ее за прямоту и неподкупность, но самое главное дело в ее жизни только предстоит девушке.

Рейтинг сериала

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7.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Никто не знает» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
2 марта 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
3 марта 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
9 марта 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
10 марта 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
16 марта 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
17 марта 2020
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
23 марта 2020
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
24 марта 2020
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
30 марта 2020
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
31 марта 2020
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
6 апреля 2020
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
7 апреля 2020
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
13 апреля 2020
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
14 апреля 2020
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
20 апреля 2020
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
21 апреля 2020
График выхода всех сериалов
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