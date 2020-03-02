В 1 сезоне сериала «Никто не знает» две девушки дружат со школы, они неразлучны и мечтают вместе поступить в университет. Но судьбу одной из них жестоко и бесцеремонно обрывают в совсем юном возрасте. Девушка становится жертвой насильника и убийцы, которого уже давно не может выследить ни один детектив Южной Кореи. Подруга жертвы клянется, что однажды она вычислит злодея и расквитается с ним по всей справедливости. Ради этого она отказывается от своих планов и амбиций и становится женщиной-полицейским. Коллеги уважают ее за прямоту и неподкупность, но самое главное дело в ее жизни только предстоит девушке.