Nobody Knows 16+
Season premiere 2 March 2020
Production year 2020
Number of episodes 16
Runtime 18 hours 40 minutes
"Nobody Knows" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Никто не знает» две девушки дружат со школы, они неразлучны и мечтают вместе поступить в университет. Но судьбу одной из них жестоко и бесцеремонно обрывают в совсем юном возрасте. Девушка становится жертвой насильника и убийцы, которого уже давно не может выследить ни один детектив Южной Кореи. Подруга жертвы клянется, что однажды она вычислит злодея и расквитается с ним по всей справедливости. Ради этого она отказывается от своих планов и амбиций и становится женщиной-полицейским. Коллеги уважают ее за прямоту и неподкупность, но самое главное дело в ее жизни только предстоит девушке.

Series rating

7.7
Rate 12 votes
"Nobody Knows" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Episode 1
2 March 2020
Episode 2
3 March 2020
Episode 3
9 March 2020
Episode 4
10 March 2020
Episode 5
16 March 2020
Episode 6
17 March 2020
Episode 7
23 March 2020
Episode 8
24 March 2020
Episode 9
30 March 2020
Episode 10
31 March 2020
Episode 11
6 April 2020
Episode 12
7 April 2020
Episode 13
13 April 2020
Episode 14
14 April 2020
Episode 15
20 April 2020
Episode 16
21 April 2020
