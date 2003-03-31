Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Пятый ангел 2003, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Пятый ангел
Киноафиша Сериалы Пятый ангел Сезоны Сезон 1

Пятый ангел 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 марта 2003
Год выпуска 2003
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 52 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Пятый ангел»

В 1-м сезоне сериала «Пятый ангел» известный банкир и бизнесмен Гудилин ведет нечистую игру. Он нанимает журналиста желтой газеты, чтобы тот добыл для него подробный компромат на его конкурента – предпринимателя Плоткина. Оба мужчины – настоящие олигархи, нажившиеся в 90-е на не вполне законных аферах и махинациях. Теперь они сражаются за сферу влияния на нефтяном рынке. Тот, чьи руки окажутся «чище» в глазах закона, получит право разработки очень прибыльной новой скважины «черного золота». Корреспондент подходит к делу со всей ответственностью, однако его расследование задевает и самого Гудилина.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.8 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Пятый ангел» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
31 марта 2003
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 апреля 2003
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
2 апреля 2003
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
3 апреля 2003
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
7 апреля 2003
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
8 апреля 2003
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
9 апреля 2003
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
10 апреля 2003
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
14 апреля 2003
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
15 апреля 2003
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
16 апреля 2003
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
17 апреля 2003
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
21 апреля 2003
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
22 апреля 2003
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
23 апреля 2003
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
24 апреля 2003
График выхода всех сериалов
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше