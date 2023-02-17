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Чертенок 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Чертенок
Киноафиша Сериалы Чертенок Сезоны Сезон 1

Pobre Diablo
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 2 часа 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Чертенок»

В 1 сезоне сериала «Чертенок» на Землю впервые ступает восемнадцатилетний паренек, выросший в преисподней. Дело в том, что Стэн – родной сын и единственный наследник самого Сатаны, более известный в мифах и предсказаниях как Антихрист. Властный отец возлагает на него большие надежды: именно Стэн должен стать вестником Конца времен и запустить в мире Апокалипсис. Но вот незадача: этот парнишка – типичный подросток, у которого есть совсем другие интересы и планы. Сбежав из-под опеки родителя, Стэн пробует алкоголь, влюбляется, ходит на вечеринки и мечтает стать артистом на Бродвее.

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий сериала Чертенок График выхода всех сериалов
Сезон 1
Антихрист в Нью-Йорке El Anticristo en Nueva York
Сезон 1 Серия 1
17 февраля 2023
Какие щеки и какой маленький подбородок Cuanto moflete y qué poca barbilla
Сезон 1 Серия 2
17 февраля 2023
Я медведь, я не смотрю фильмы Soy un oso, no veo películas
Сезон 1 Серия 3
17 февраля 2023
Худший день в году El peor día del ano
Сезон 1 Серия 4
17 февраля 2023
Никто не смеется над Чарли Манго Nadie se ríe de Charlie Mango
Сезон 1 Серия 5
17 февраля 2023
Я облажался, и поэтому я потерял тебя La jodí y por eso te perdí
Сезон 1 Серия 6
17 февраля 2023
Гренландия Groenlandia
Сезон 1 Серия 7
17 февраля 2023
Конец скуке El fin de los días aburridos
Сезон 1 Серия 8
17 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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