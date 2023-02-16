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Тонкая линия 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Тонкая линия
Киноафиша Сериалы Тонкая линия Сезоны Сезон 1

A Thin Line
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Тонкая линия»

В 1 сезоне сериала «Тонкая линия» в центре событий оказываются юные сестры-близнецы Анна и Бенни – этологические активистки и одаренные хакерши. Главный метод борьбы девушек за права природы, животных и растений – взлом сайтов. Они сливают в сеть тайны промышленных предприятий, которые могут так или иначе угрожать окружающей среде. Но однажды мстительницы попадаются. За Анной после очередного взлома являются правительственные агенты, а Бенни тем временем попадает в плен к террористам. Сестры внезапно оказываются по разные стороны одной войны. Одна из них готова переступить черту ради великой цели, а для другой важнее ее человечность.

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Список серий сериала Тонкая линия График выхода всех сериалов
Сезон 1
Климат.Утечки Climate.Leaks
Сезон 1 Серия 1
16 февраля 2023
Гефанген Gefangen
Сезон 1 Серия 2
16 февраля 2023
Семья Familienbande
Сезон 1 Серия 3
23 февраля 2023
Сравнения Verrat
Сезон 1 Серия 4
2 марта 2023
Как далеко ты пойдешь Wie weit wirst du gehen?
Сезон 1 Серия 5
9 марта 2023
Нет пути назад Kein Zurück
Сезон 1 Серия 6
16 марта 2023
График выхода всех сериалов
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