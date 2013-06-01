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Провинциальная муза 2013, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Провинциальная муза
Киноафиша Сериалы Провинциальная муза Сезоны Сезон 1

Провинциальная муза 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 июня 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Провинциальная муза»

В 1 сезоне сериала «Провинциальная муза» Вика с ранних лет мечтала о сцене. Устроившись работать на завод музыкальных инструментов, чтобы быть поближе к своей любимой сфере, девушка все равно не оставила попытки пробить себе дорогу на эстраду. Вика сама пишет песни и исполняет их в местном кабаке. Однажды юная исполнительница поняла, что ей тесно в родном городке. Тогда она уходит с работы и покупает билет до Москвы. Столица встречает ее множеством испытаний. Судьба сталкивает Вику с продюсером Рудаковым. Но «нужная» встреча не способствует пути девушки на сцену, а ставит перед тяжелым выбором...

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Список серий 1-го сезона сериала «Провинциальная муза» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 июня 2013
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 июня 2013
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
1 июня 2013
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
1 июня 2013
График выхода всех сериалов
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