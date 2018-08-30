Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Пряный омлет 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Пряный омлет
Киноафиша Сериалы Пряный омлет Сезоны Сезон 1

Akoori 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 августа 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Пряный омлет»

В 1 сезоне сериала «Пряный омлет» Бава, 55-летний мужчина, всеми силами пытается защитить свою собственность от жадного кузена и агента гостиничного бизнеса Зевса. В это время главному герою становится известно о болезни супруги. В связи с этим трагическим обстоятельством мужчине приходится пригласить в дом своих детей, которые откровенно презирают его. Впрочем, Бава платит им взаимностью. За этим следует драма, окутанная горьким весельем. Все члены этой неблагополучной иранской семьи понимают, что им нужно научиться всем вместе выживать под одной крышей. Для этого им придется приложить немало усилий.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.7 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Пряный омлет» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Иранская семья The Irani Family
Сезон 1 Серия 1
30 августа 2018
Отец против сына Father vs Son
Сезон 1 Серия 2
30 августа 2018
Жан, спасительная благодать Jehan, the Saving Grace
Сезон 1 Серия 3
30 августа 2018
Привет Аюшман Hello Ayushman
Сезон 1 Серия 4
30 августа 2018
Несовершенные отношения The Imperfect Relationship
Сезон 1 Серия 5
30 августа 2018
Дело Дары Dara's Affair
Сезон 1 Серия 6
30 августа 2018
Джимми расстроен Jimmy is Frustrated
Сезон 1 Серия 7
30 августа 2018
Смерть Зарин Zarine's Death
Сезон 1 Серия 8
30 августа 2018
Джехан и Аюшман разоблачены Jehan and Ayushman are Exposed
Сезон 1 Серия 9
30 августа 2018
Дорогой зять Dear Brother-In-Law
Сезон 1 Серия 10
30 августа 2018
Яблоко от яблони Like Father Like Son
Сезон 1 Серия 11
30 августа 2018
Все хорошо, что хорошо кончается All's Well That Ends Well
Сезон 1 Серия 12
6 сентября 2018
График выхода всех сериалов
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше