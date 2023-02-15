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Нечаянная любовь 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Нечаянная любовь
Киноафиша Сериалы Нечаянная любовь Сезоны Сезон 1

Нечаянная любовь 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Нечаянная любовь»

В 1 сезоне сериала «Нечаянная любовь» случайная встреча с привлекательной мужчиной Кириллом перевернула спокойную жизнь Натальи. Теперь она не может даже представить себе, что выйдет замуж за Петра, которому еще недавно клялась в вечной преданности. Петр не собирается терять невесту и готов сделать все, чтобы возлюбленная снова обратила на него внимание. Положение усугубляет еще одно обстоятельство. Наташина подруга Алина встречалась с Кириллом, а теперь ждет от него ребенка. Ситуация принимает неожиданный оборот, когда выясняется, что Петр и Кирилл являются родными братьями.

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Список серий 1-го сезона сериала «Нечаянная любовь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
15 февраля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
15 февраля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
15 февраля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
15 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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