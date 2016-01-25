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На глубине 2016, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала На глубине
Киноафиша Сериалы На глубине Сезоны Сезон 1

На глубине 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 января 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «На глубине»

В 1 сезоне сериала «На глубине» одна из специальных групп полицейских занимается поиском особо опасных преступников под прикрытием. Глава этого отряда – майор Жур, строптивый и неугодный начальству, но очень обаятельный и любимый коллегами человек. Это настоящий смельчак, которому ничего не стоит рискнуть своей жизнью. Его характер непрост, зато он всегда добивается того, чего хочет, особенно если дело касается профессии. Свою команду Жур собирает сам. Он вербует некоего Селима с довольно неоднозначным прошлым, опытного служаку Дениса Крылова, а также буквально «достает из-под земли» сотрудницу метрополитена Алову.

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Список серий 1-го сезона сериала «На глубине» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
25 января 2016
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
25 января 2016
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
26 января 2016
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
26 января 2016
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
27 января 2016
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
27 января 2016
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
28 января 2016
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
28 января 2016
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
1 февраля 2016
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
1 февраля 2016
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
2 февраля 2016
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
2 февраля 2016
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
3 февраля 2016
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
3 февраля 2016
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
4 февраля 2016
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
4 февраля 2016
График выхода всех сериалов
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