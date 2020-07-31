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Инес души моей 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Инес души моей
Киноафиша Сериалы Инес души моей Сезоны Сезон 1

Inés del alma mía 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 июля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Инес души моей»

В 1-м сезоне сериала «Инес души моей» действие происходит в эпоху великих географических открытий, когда европейцы начинают осваивать и заселять американский материк. Молодая аристократка Инес Суарес бесстрашно следует за своим мужем в Новый Свет – дикий и неокультуренный мир, который им только предстоит покорить. Пункт назначения – южноамериканское побережье, ныне известное нам как государство Чили. Здесь живет неукротимый и суровый коренной народ – индейцы мапуче. Но страшнее оказываются не они, а сами завоеватели – жадные и жестокие люди, прикрывающие пороки за великими целями. Инес принимает участие в возведении Сантьяго.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Инес души моей» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Новый мир Un nuevo mundo
Сезон 1 Серия 1
31 июля 2020
Завоевание мечты La conquista de un sueño
Сезон 1 Серия 2
31 июля 2020
Смерть, менее страшная, дает больше жизни La muerte, menos temida, da más vida
Сезон 1 Серия 3
31 июля 2020
Земля обетованная La tierra prometida
Сезон 1 Серия 4
31 июля 2020
Кровь и огонь Sangre y fuego
Сезон 1 Серия 5
31 июля 2020
Жажда славы Hambre de gloria
Сезон 1 Серия 6
31 июля 2020
Семена предательства Semillas de traición
Сезон 1 Серия 7
31 июля 2020
До конца света Hasta el fin del mundo
Сезон 1 Серия 8
31 июля 2020
График выхода всех сериалов
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