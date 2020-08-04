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Маленькие пташки 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Маленькие пташки
Киноафиша Сериалы Маленькие пташки Сезоны Сезон 1

Little Birds 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 августа 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Маленькие пташки»

В 1-м сезоне сериала «Маленькие пташки» события разворачиваются в 1955 году. Люси Сэвидж сбегает из Америки в уникальную международную зону Танжер у Гибралтарского пролива, чтобы разобраться в себе. До недавнего времени она верила, что сможет быть счастлива со своим женихом – чопорным и богатым английским лордом. Однако тот так и не смог выбрать между ней и своим молодым юношей-любовником. В это время марокканка Черифа Ламур приезжает в то же самое место в попытке изменить устои вокруг себя и защитить права женщин на своей родине. Но мир начинает стремительно меняться, и всего через несколько месяцев Танжер перестанет существовать.

Рейтинг сериала

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5.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Маленькие пташки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
4 августа 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
4 августа 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
4 августа 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
4 августа 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
4 августа 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
4 августа 2020
График выхода всех сериалов
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