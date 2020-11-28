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Наксалбари 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Наксалбари
Киноафиша Сериалы Наксалбари Сезоны Сезон 1

Naxalbari 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 ноября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 9
Продолжительность сезона 4 часа 21 минута
О чем 1-й сезон сериала «Наксалбари»

В 1-м сезоне сериала «Наксалбари» это история о наксалах — вооруженных повстанцах, которые пользуются весьма радикальными методами для того, чтобы выразить протесты руководству страны. Власти на протяжении многих лет ведут ожесточенную борьбу с этим движением. Однажды наксалы организовывают подрывную операцию во время официального визита государственного деятеля в Гадчироли. Специальная оперативная команда получает от своего руководства приказ разобраться с текущим положением дел и навести порядок. Главный герой, сотрудник спецотряда, узнает, что за секретной миссией стоит более изощренный план.

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Список серий 1-го сезона сериала «Наксалбари» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Взрыв Гадчироли The Gadchiroli Blast
Сезон 1 Серия 1
28 ноября 2020
Ставка The Stake Out
Сезон 1 Серия 2
28 ноября 2020
Шанхайед Shanghaied
Сезон 1 Серия 3
28 ноября 2020
Демоны прошлого The Demons of the Past
Сезон 1 Серия 4
28 ноября 2020
ФИКА FICA
Сезон 1 Серия 5
28 ноября 2020
Поворотный момент The Turning Point
Сезон 1 Серия 6
28 ноября 2020
No Turning Back
Сезон 1 Серия 7
28 ноября 2020
Mayhem
Сезон 1 Серия 8
28 ноября 2020
Thok Ke Badla
Сезон 1 Серия 9
28 ноября 2020
График выхода всех сериалов
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