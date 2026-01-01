Актеры сериала «Очевидец»

Аксель Боюм
Axel Bøyum
Philip
Аннеке фон дер Липпе
Anneke von der Lippe
Helen
Пер Кьерштад Андерсен
Per Kjerstad
Один Вааге
Odin Waage
Henning
Бьорн Скагестадт
Bjørn Skagestad
Yngvild Støen Grotmol
Camilla
Нини Бакке Кристиансен
Nini Bakke Kristiansen
Тобиас Зантельман
Tobias Santelmann
Ким Серенсен
Kim Sørensen
Olle
Махмут Сувакси
Mahmut Suvakci
Фритьоф Сохэйм
Fridtjov Såheim
Техилла Блад
Tehilla Blad
Фрэнк Кйосас
Frank Kjosås
Ким Серенсен
Kim Sørensen
Ингве Бервен
Yngve Berven
Ингьерд Эгеберг
Ingjerd Egeberg
Аннеке фон дер Липпе
Anneke von der Lippe