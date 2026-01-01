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Киноафиша Сериалы Очевидец Актеры и роли

Актеры сериала «Очевидец»

Актеры сериала «Очевидец» Вся информация о сериале
Аксель Боюм Axel Bøyum
Philip
Аннеке фон дер Липпе Anneke von der Lippe
Helen
Пер Кьерштад Андерсен Per Kjerstad
Один Вааге Odin Waage
Henning
Бьорн Скагестадт Bjørn Skagestad
Yngvild Støen Grotmol
Camilla
Нини Бакке Кристиансен Nini Bakke Kristiansen
Тобиас Зантельман
Тобиас Зантельман Tobias Santelmann
Ким Серенсен Kim Sørensen
Olle
Махмут Сувакси
Махмут Сувакси Mahmut Suvakci
Фритьоф Сохэйм Fridtjov Såheim
Техилла Блад Tehilla Blad
Marianne Mørk Larsen
Фрэнк Кйосас Frank Kjosås
Ким Серенсен Kim Sørensen
Ингве Бервен Yngve Berven
Ингьерд Эгеберг Ingjerd Egeberg
Аннеке фон дер Липпе Anneke von der Lippe
Аксель Боюм Axel Bøyum
Один Вааге Odin Waage
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