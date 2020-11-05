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Город шпионов 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Город шпионов
Киноафиша Сериалы Город шпионов Сезоны Сезон 1

Spy City 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 ноября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Город шпионов»

В 1 сезоне сериала «Город шпионов» английский шпион отправляется в Германию в 1961 году, чтобы найти предателя в посольстве Великобритании или среди союзников. События разворачиваются незадолго до строительства Берлинской стены. Филдингу Скотту, опальному сотруднику МИ-6, предоставляется шанс на реабилитацию. Он должен организовать побег восточногерманского ученого, который сделал важнейшее для мирового сообщества открытие. Операция терпит крах, дезертир оказывается убит. Становится понятно, что в секретных службах союзников завелся крот. Скотт отправляется на поиски предателя.

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Город шпионов» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Кодовое имя Бетховен Codename Beethoven
Сезон 1 Серия 1
5 ноября 2020
Грабители и жандармы Räuber und Gendarm
Сезон 1 Серия 2
3 декабря 2020
Враг моего врага Der Feind meines Feindes
Сезон 1 Серия 3
3 декабря 2020
На жизнь и смерть Auf Leben und Tod
Сезон 1 Серия 4
3 декабря 2020
Темное предчувствие Düstere Vorahnung
Сезон 1 Серия 5
3 декабря 2020
Стена Die Mauer
Сезон 1 Серия 6
3 декабря 2020
График выхода всех сериалов
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