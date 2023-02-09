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Смешная девчонка 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Смешная девчонка
Киноафиша Сериалы Смешная девчонка Сезоны Сезон 1

Funny Woman
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Смешная девчонка»

В 1 сезоне сериала «Cмешная девчонка» действие происходит в столице Великобритании в 1960-е годы. Молодая красивая девушка по имени Барбара Паркер без труда завоевывает статус королевы красоты курортного города Блэкпул, но это не то, чего она хотела бы от жизни. В своих мечтах Барбара веселит людей, как обожаемая ею актриса Люсиль Болл. Главная героиня решает рискнуть всем, чего достигла в Блэкпуле, и отправляется покорять столицу. Она прикладывает усилия, чтобы пробиться на телевидении. Однажды Барбару замечает известный режиссер, который предлагает ей главную роль в популярном комедийном сериале.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий сериала Смешная девчонка График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
9 февраля 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
9 февраля 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
9 февраля 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
9 февраля 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
9 февраля 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
9 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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