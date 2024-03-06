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Полный свинг 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Полный свинг
Киноафиша Сериалы Полный свинг Сезоны Сезон 2

Full Swing 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 6 марта 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 20 минут
О чем 2-й сезон сериала «Полный свинг»

Во 2-м сезоне сериала «Полный свинг» продолжается история об игроках в гольф, для которых профессиональный спорт является целой жизнью. Каждого из участников проекта постигают неудачи, но никто из них не готов отступить. Под пристальным вниманием общественности Иэн Поултер пытается решить, стоит ли выгодный контракт с LIV Golf потери карты участника PGA Tour. В преддверии Открытого чемпионата США по гольфу самокритичный весельчак Джоэл Дамен должен приложить все усилия, чтобы войти в список лучших игроков.

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Список серий сериала Полный свинг График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Перемены в игре, часть 1 The Game Has Changed Part 1
Сезон 2 Серия 1
6 марта 2024
Перемены в игре, часть 2 The Game Has Changed Part 2
Сезон 2 Серия 2
6 марта 2024
Игра разума Mind Game
Сезон 2 Серия 3
6 марта 2024
Докажи всем Prove It
Сезон 2 Серия 4
6 марта 2024
В тени In the Shadows
Сезон 2 Серия 5
6 марта 2024
Выбрать шестерых Pick Six
Сезон 2 Серия 6
6 марта 2024
Все дороги ведут в Рим, часть 1 All Roads Lead to Rome Part 1
Сезон 2 Серия 7
6 марта 2024
Все дороги ведут в Рим, часть 2 All Roads Lead to Roam Part 2
Сезон 2 Серия 8
6 марта 2024
График выхода всех сериалов
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