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Снова влюблены 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Снова влюблены
Киноафиша Сериалы Снова влюблены Сезоны Сезон 1

Todas las veces que nos enamoramos 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Снова влюблены»

В 1 сезоне сериала «Снова влюблены» действие разворачивается в Испании в начале нулевых. Ирэн мечтает связать свою жизнь с кинематографом. Она поступает на режиссерский факультет, увлеченно занимается и в скором времени собирается выпустить свой первый короткометражный фильм. Однажды девушка знакомится с молодым человеком по имени Хулио, которого хочет снять в своем дебютном проекте. Парень и девушка сразу же влюбляются друг в друга. Между ними завязываются отношения, однако неумолимое время и жизнь ведут их разными путями. Спустя много лет герои вновь сталкиваются...

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Список серий сериала Снова влюблены График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
14 февраля 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
14 февраля 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
14 февраля 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
14 февраля 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
14 февраля 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
14 февраля 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
14 февраля 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
14 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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