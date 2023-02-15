Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Королевы Африки: Зинга 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Королевы Африки: Зинга
Киноафиша Сериалы Королевы Африки: Зинга Сезоны Сезон 1

African Queens: Njinga 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Королевы Африки: Зинга»

В 1 сезоне сериале «Королевы Африки» действие происходит в семнадцатом столетии в Африке. В центре событий оказывается Нджинга Мбанди, бесстрашная королева воинов. Первая женщина, возглавившая это государство, Нджинга прославилась благодаря своим политическим и дипломатическим талантам, которые непостижимым образом сочетались в ней с мужеством и доблестью. Правительница королевства Ндонго и королевства Матамба на территории Анголы сумела стать символом сопротивления и кумиром множества поколений. Нджинга Мбанди героически прошла через огромное количество испытаний на своем пути.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
3.1 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Королевы Африки: Зинга» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Смерть короля Death of a King
Сезон 1 Серия 1
15 февраля 2023
Борьба за власть Power is Not Given
Сезон 1 Серия 2
15 февраля 2023
Клятва на крови The Blood Oath
Сезон 1 Серия 3
15 февраля 2023
Наследие Legacy
Сезон 1 Серия 4
15 февраля 2023
График выхода всех сериалов
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше